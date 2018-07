Cronaca

Castellammare - Chiusura stazione Ferrovie dello Stato, Scala e Nappi si oppongono

Fa discutere la decisione del Comune di Torre Annunziata: per le opposizioni la stazione non si deve chiudere

martedì 31 luglio 2018 - 16:52

"La Giunta del Comune di Torre Annunziata ha approvato un atto deliberativo per chiedere la soppressione del tratto ferroviario "Castellammare- Torre Annunziata". Un assurdo considerato che nel mondo si costruiscono rotaie mentre dalle nostre parti si vogliono chiudere le tratte ferroviarie. L'atto proposto dal sindaco e dalla Giunta ha dell'incredibile. Da anni si insegue questo intento scongiurato solo grazie alla caparbietà "di comitati e pendolari”. La tratta è utilizzata da turisti e da cittadini dell'area, in particolare da studenti e lavoratori per cui ricopre un'importante funzione sociale". A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Tonino Scala. "Nel mentre il progetto per la "Tramvia" che fine ha fatto? Ottimo, certo, ma resta un progetto per cui quando sarà trasformato in realtà ne riparleremo - continua Scala -. Per queste ragioni presenterò una risoluzione in Consiglio comunale per dire "NO" a quest'atto che si rivela alquanto insensato e dannoso. Servirebbe un premio Nobel agli "scienziati" torresi. Da anni "Trenitalia" prova ad eliminare questa tratta. Sono anni che in tanti, con sforzi, siamo riusciti ad evitare questa decisione, lavorando con tutti gli enti preposti per rendere un servizio più efficiente, con più corse, fermate e mezzi, ma più leggeri, di meno impatto e più funzionali". "Bisogna lavorare per ottenere una linea moderna che possa essere una ricchezza e non un disagio, ma la richiesta del comune di Torre è la cosa più facile da ottenere: la chiusura. La miopia di una classe politica per fare questo bel regalo a "Trenitalia" e a chi vuole fare un dono alle imprese che provano a mettere le mani, da troppi anni, su quel pezzo di città. La sfida deve essere quella di provare a ridurre le auto potenziando il trasporto su ferro e su gomma.

Penso che sia ancora valido e possibile realizzare quel famoso progetto relativo alla mobilità dolce e alternativa fermo nei cassetti del Comune e della Regione". "La linea su ferro è un pezzo di storia nata nel 1839 durante il Regno dei Borbone, ad opera delle Ferrovie dello Stato collegando due centri vitali dell'intera area costiera: Castellammare a Torre Annunziata. Questa deliberà la contrasterò con tutte le mie forze perché è innanzitutto un atto ignorante, retrogrado e anacronistico. Mentre nel mondo si aprano tratte ferroviarie, si costruiscono metropolitane, nella provincia a sud di Napoli la giunta di Torre Annunziata vuole chiuderle. Non ho parole, mi indigno! Combettarò con tutte le forze a mia disposizione questo atto insieme a quanti intendono non rassegnarsi a questo terribile stato di cose" conclude Tonino Scala. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Francesco Nappi del Movimento 5 Stelle: "In merito alla delibera di giunta del comune di Torre Annunziata in cui si richiede alla Regione Campania la soppressione della tratta Torre-Castellammare il Movimento 5 Stelle ha una chiara e ferma posizione: una linea di interesse storico non può essere soppressa, sia per quello che ha rappresentato, sia per quello che potrebbe rappresentare in virtù dello sviluppo dell’area nord di Castellammare ottenibile attraverso la realizzazione delle opere a terra di Marina di Stabia. La linea andrebbe addirittura potenziata per favorire gli spostamenti degli abitanti della periferia nord per accedere al centro cittadino, risolvendo in parte il problema traffico e parcheggi".

