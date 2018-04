Cronaca

Castellammare - Cede ringhiera sul landmark in villa comunale, per fortuna nessun ferito

Di Lauro(M5S): «Non oso immaginare cosa sarebbe successo se qui sotto ci fosse stato un bambino».

di Roberto D'Auria sabato 7 aprile 2018 - 19:54

Nel bel mezzo della seconda tappa dell'Optisud, tra decine di persone e altrettanti bambini, si stacca un pezzo di ringhiera della "cabina di regia". «Io ero a pochi metri – ha raccontato la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Carmen Di Lauro - e non oso immaginare cosa sarebbe successo se qui sotto ci fosse stato un bambino. Al momento non salite e non circolate nei dintorni della struttura».



Erano le 11.30 circa di questa mattina quando si è verificato il distacco di un pezzo di ringhiera della balaustra che cinge la sommità del landmark in villa comunale. Proprio nei momenti in cui quella zona del lungomare era gremito di persone, di giovanissimi soprattutto, che partecipano o assistevano alla seconda tappa dell’Optisud, evento velico a carattere nazionale a cui hanno preso parte circa 200 piccole imbarcazione.

Ed effettivamente, come ha detto Di Lauro, qualcuno si sarebbe potuto fare veramente male.



In breve tempo, comunque, il danno è stato riparato e la zona resa nuovamente sicura. Non una bella immagine per la villa comunale e per la città, visto che si tratta di lavori terminati da pochi mesi. Non si tratta nemmeno del primo caso al dire vero. Nell’estate dello scorso anno, infatti, uno dei faretti incastonati nei gradini che collegano la villa all’arenile esplose ferendo alla gola un bambino di nazionalità straniera.



Speriamo si tratti dell’ultimo “incidente” che interessi questa bellissima e dannatissima villa comunale.

