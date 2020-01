Cronaca

Castellammare - 'C'è posta per te' riunisce coppia stabiese

Giuseppe e Valeria ritornano insieme a casa dopo aver commosso il pubblico con la loro storia.

di sr domenica 19 gennaio 2020 - 09:04

Una coppia con due bambini ritorna a vivere insieme grazie a Maria De Filippi. Ieri sera alla nota trasmissione “C’è posta per te” in onda su Canale 5, protagonista è stata una coppia di Castellammare di Stabia, Giuseppe e Valeria. Dopo un periodo di convivenza e due bambini, la loro relazione ha avuto un problema ed i due si erano allontanati. Sul finire dello scorso anno Valeria, innamorata e per nulla propensa ad arrendersi alla fine della relazione, ha deciso di chiedere l’aiuto di Maria De Filippi inviando il noto postino a casa di Giuseppe che accetta di andare in trasmissione ed ascoltare l’appello di Valeria.





Dopo una commovente arringa, Giuseppe decide di aprire la busta e riabbracciare Valeria facendo così ritorno insieme nella loro Castellammare di Stabia.

