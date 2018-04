Cronaca

Castellammare - Camion per la nettezza urbana acquistati ma inutilizzabili, danno erariale da 1 milione di euro

Per la Corte dei Conti si tratta di un danno erariale da 1 milione di euro. I mezzi acquistati, nel lontano 2015, non rispettavano le norme del capitolato d'appalto. Di conseguenza, Am Tecnology non può utilizzarli

lunedì 30 aprile 2018 - 10:43

15 camion acquistati nel 2015 durante l'amministrazione di Nicola Cuomo per risparmiare sui costi di servizio. 15 camion che, però, non sono mai stati utilizzati e sono ancora del tutto nuovi in questo momento. E' partita così l'indagine della Corte dei Conti per individuare eventuali responsabili che avrebbero provocato un danno erariale all'Ente da circa 1 milione di euro. Il motivo? Quando il Comune acquistò i mezzi non si rese conto che le caratteristiche di quest'ultimi non rispettavano il capitolato d'appalto che poi ha assegnato il servizio ad Am Tecnology. La nuova ditta, che è subentrata durante l'amministrazione Pannullo, non ha mai potuto utilizzare questi mezzi che sono al momento di proprietà del Comune praticamente immacolati.

La Procura ha già acquisito gli atti e sta cercando di fare luce sull'ennesimo spreco dell'Ente di Castellammare. Al momento dell'acquisto dei 15 camion, Palazzo Farnese era anche in dissesto finanziario. Quindi una spesa folle in un periodo sicuramente non semplice. Ad autorizzare l'acquisizione di nuovi mezzi fu il Settore Ambiente e ovviamente la giunta Cuomo. Il Comune decise di intervenire per risparmiare sui costi di servizio in quanto avrebbe fornito direttamente i camion per la raccolta evitando di pagare la ditta che si occupa del servizio. Peccato però che nel capitolato d'appalto tutto ciò non era previsto. Ed ora l'Ente di Castellammare si ritrova 15 mezzi inutilizzabili e un danno erariale da 1 milione di euro.

Gli ultimi articoli di Cronaca