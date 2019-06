Cronaca

Castellammare - Bus in avaria, galleria di Pozzano chiusa in direzione Sorrento. Viabilità ripristinata

Riaperta al transito la corsia in seguito alle operazioni di allontanamento e di riparazione del mezzo pesante.

domenica 23 giugno 2019 - 15:22

A causa di un mezzo pesante in avaria in prossimità dell’imbocco nord della galleria Santa Maria di Pozzano, a Castellammare di Stabia (NA), lungo la SS145 Var, è temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione Sorrento, con deviazione della circolazione sulla rete locale costiera.



La viabilità per Castellammare di Stabia non ha subito variazioni.



Le Forze dell’Ordine e il personale Anas sono sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire al transito la corsia non appena saranno ultimate le operazioni di allontanamento del mezzo pesante in avaria.





Aggiornamento delle ore 15:30: la viabilità è stata ristabilita a seguto della riparazione del mezzo pesante.