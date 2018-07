Cronaca

Castellammare - Blitz contro la sosta selvaggia, l'assessore sceriffo nel regno degli chalet

Ieri sera Gianpaolo Scafarto ha diretto le operazioni all'acqua della Madonna. Decine le auto multate. Non sono mancati momenti di tensione.

di Roberto D'Auria domenica 29 luglio 2018 - 05:46

Blitz della Polizia Municipale al rione dell’acqua della Madonna a Castellammare di Stabia. Gli agenti, guidati dall’assessore alla sicurezza Gianpaolo Scafarto, hanno proceduto a multare le auto in sosta sulla banchina a ridosso dell’area degli chalet. Decine le auto finite nel mirino dei caschi bianchi, con sanzioni elevate per divieto di sosta e multe di 160 euro, ridotte ad 80 euro se pagate entro 5 giorni.



Si è trattata della prima operazione a salvaguardia della legalità guidata dall’assessore Scafarto, che per l’occasione, ha vestito i panni da vero e proprio sceriffo, dirigendo le operazioni svolte con l’ausilio anche degli agenti del locale commissariato di polizia. «Qui c’era qualcosa che non andava» ha commentato in modo telegrafico Scafarto.



Durante le operazioni non sono mancanti momenti di tensione. In particolare, ad essere multato è stato anche un residente della zona, oltre agli avventori dei tanti chalet e ristoranti della zona. E proprio un residente si è lamentato prima con alcuni agenti della municipale e poi con lo stesso Scafarto nel momento in cui ha visto sul parabrezza della propria autovettura il verbale della contravvenzione. «Non è questo il modi di agire – ha detto l’uomo – Io abito qui, ditemi voi dove devo parcheggiare la mia auto». Ed ancora: «Da anni parcheggiamo le auto in quest’area – ha detto – e solo ora decidete di multarci?.

Allora vi invito a farlo sempre, a venire qui tutte le sere e non solo in modo sporadico». Quindi ha accartocciato la multa e l’ha gettata in terra.



A lamentarsi anche una famiglia venuta a Castellammare «per far prendere un po’ di aria di mare alle ragazze» ha detto una donna, mentre il marito teneva in mano la multa e, parlando con una vigilessa, cercava di convincerla ad annullarla. «Non siamo di Castellammare, non sapevamo che qui non si potesse parcheggiare» la banale scusa. Pugno duro degli agenti che hanno “consigliato” alla famigliola di allontanarsi per non rischiare oltre. Ma per i trasgressori oltre al danno anche la beffa: «Abbiamo anche dovuto pagare 2 euro al parcheggiatore per poter lasciare qui l'auto».



Insomma, quello che è successo ieri sera all’acqua della Madonna è un chiaro segnale di come sia difficile riportare la legalità in città. Anche se, va sottolineato, che effettivamente – dopo anni di mancanza di un vero e proprio controllo del territorio - i cittadini si sono “abituati” a fare un po’ come credono in città. E la sosta selvaggia, così come il parcheggio abusivo, sono solo la punta dell’iceberg che Scafarto dovrà scalare.





