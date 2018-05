Cronaca

Castellammare - Beccato con addosso marijuana. In casa droga, una pistola e cartucce a salve: 18enne nei guai

Il ragazzo, incensurato, è ora in attesa del rito direttissimo.

mercoledì 9 maggio 2018 - 12:00

Immagine di repertorio non collegata alla notizia

Nel corso di un servizio di controllo del territorio i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto F.C., 18enne del luogo, incensurato.



Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.



Durante un controllo effettuato in via Annunziatella è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana in confezioni e della somma di 70 euro in denaro contante.





La conseguente perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e sequestro di altri 4,5 grammi di marijuana in confezioni, 35 grammi di mannitolo (una sostanza usata per tagliare la cocaina) materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.



Ma c'erano anche 2 passamontagna, una pistola scacciacani e 51 cartucce a salve calibro 8.



L’arrestato è in attesa del rito direttissimo.

Gli ultimi articoli di Cronaca