Castellammare - Baule stracolmo di rifiuti e amianto abbandonato nei boschi di Quisisana

Continua il degrado nei boschi stabiesi

di genesp sabato 14 settembre 2019 - 14:23

Da settimane ormai un baule giace abbandonato nei boschi di Quisisana. Al suo interno si può trovare di tutto: da amianto a rifiuti di ogni tipo che di fatto rappresentano un grave problema per l'ambiente circostante. A segnalare il caso è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Nappi postando le foto sui social. «Questo baule rappresenta l’emblema della città di Castellammare apparentemente bella ma sporca! Questo baule, pieno di rifiuti ed amianto giace al fresco di Quisisana, strada per Faito. Questo baule rappresenta la bella stagione di spettacoli estivi che ha allietato la nostra città, quello che c’è dentro è lo stato in cui versa la nostra città mentre si fanno gli spettacoli.

È un po’ come mettere il profumo senza lavarsi» ha commentato.



Degrado infinito quindi nei boschi di Quisisana così come in tutta l'area collinare. Pochi giorni fa è stata segnalata una discarica abusiva in via Vecchia Pozzano dove alcuni incivili hanno abbandonato materiale di risulta oltre che diversi sacchi neri contenenti amianto. Un problema, quello degli sversamenti, che l'amministrazione comunale proverà a contrastare con l'installazione di nuove telecamere nel territorio comunale e nei luoghi più critici.

