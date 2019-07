Cronaca

Castellammare - Barca con motore in avaria rischia di finire sugli scogli

Le tre persone a borso soccorse dalla Capitaneria di Porto.

martedì 9 luglio 2019 - 13:01

In una concitata mattinata di lavoro, è pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia una chiamata tramite il Numero Blu 1530 da parte di una persona che, durante la navigazione nelle acque antistanti il porto di Castellammare di Stabia, mentre faceva rientro verso il proprio posto di ormeggio, subiva un’avaria al motore che gli rendeva impossibile la navigazione. La situazione è sembrata immediatamente grave, a causa delle condizioni meteo marine della zona che stavano trascinando velocemente il natante verso gli scogli presenti alle spalle del molo foraneo del porto.



A bordo del natante di circa sei metri erano presenti tre persone, di cui un bambino in tenera età. Immediatamente il Comandante Ivan Savarese disponeva l’uscita della Motovedetta

CP 532 della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia che in pochissimi minuti raggiungeva il natante in difficoltà che ormai -a pochi metri dagli scogli- stava naufragando.

Il personale militare a bordo della motovedetta recuperava i naufraghi a bordo e provvedeva a salvare uno dei passeggeri che, a causa delle onde di risacca presenti nella zona, era stato sbalzato in mare. La motovedetta rientrava in sicurezza presso il proprio ormeggio riportando tutti i gli sfortunati passeggeri dell’unità a terra in buono stato di salute ed assistendo il natante

durante il rientro nel porto di Castellammare di Stabia.



Solo tanto spavento in definitiva per una situazione che poteva avere un epilogo molto più tragico. Si ritiene sempre necessario ricordare che le emergenze in mare possono essere segnalate alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, attiva 24 ore su 24 attraverso il numero blu 1530, ovvero ai numeri di telefono

del centralino della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia 081/8711077-86.