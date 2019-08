Cronaca

Castellammare - Bagnanti si allontanano in mare aperto: salvati dalla guardia costiera

Brutta disavventura per tre persone sulla spiaggia dei ferrovieri a Pozzano, decisivo l'intervento di bagnini e capitaneria di porto.

di Francesco De Sio giovedì 22 agosto 2019 - 21:03

Anche durante la stagione estiva i rischi per i più imprudenti sono sempre dietro l'angolo, persino a due passi dall'ombrellone. E' quanto hanno potuto constatare di persona tre bagnanti stabiesi, protagonisti nel pomeriggio odierno di una disavventura che, senza l'aiuto delle autorità preposte, avrebbe potuto concludersi in modo assai peggiore. A ora di pranzo il terzetto ha infatti deciso di concedersi una nuotata nelle acque di Pozzano, precisamente presso la spiaggia dei Ferrovieri, già Colonia Marina.



Il tuffo, le prime bracciate, sempre più avanti, fino ad arrivare praticamente senza rendersene troppo conto in mare aperto.

I problemi sono arrivati quando i tre stremati, si sono accorti di non riuscire autonomamente a guadagnare la riva. Dopo l'allarme dato da alcuni vicini bagnanti, il pronto intervento dei bagnini dei lidi adiacenti e della protezione civile sezione Ross, con il supporto via mare della capitaneria di porto, ha di fatto evitato guai peggiori. Alla fine i signori sono stati recuperati e portati dai volontari sulla terra ferma, dove hanno potuto rifiatare e tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.