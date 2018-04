Cronaca

Castellammare - Auto in fiamme, paura al Corso Vittorio Emanuele

Si tratta dell'ennesimo caso che si registra sul territorio stabiese. Indagano le forze dell'ordine.

di Simone Rocco sabato 7 aprile 2018 - 09:07

Auto in fiamme questa notte al Corso Vittorio Emanuele a Castellammare di Stabia. Per cause ancora da accertare, quando erano le 1.30 circa, un veicolo è andato a fuoco quando era in sosta nei pressi del Supercinema. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti. In breve tempo le fiamme sono state domate ma ormai dell’auto non è rimasta che la carcassa bruciata. Leggermente danneggiata un'altra auto parcheggiata poco distante, l'unica rimasta incustodita dopo ildivampare delle fiamme. Molti i giovani ancora in strada a quell'ora, infatti, e molti si sono affrettati a spostare le auto parcheggiate nei paraggi. Sul psoto anche una volant della polizia ed un'auto dei carabinieri a cui sono ora affidate le indagini del caso.



Come detto, sono per ora ignote le cause che hanno generato le fiamme, nessuna ipotesi viene al momento scartata, compresa la pista dolosa.

Potrebbe, infatti, trattarsi dell’ennesimo gesto folle di chi, da diversi mesi ormai, si “diverte” a Castellammare a dare fuoco alle auto in sosta. L’ultimo episodio risale al 7 gennaio scorso quando in via Michele Esposito una Jeep di colore bianco andò in fiamme per cause ignote. Prima ancora, il 26 ottobre dello scorso anno un’auto fu distrutta dal fuoco al rione Cicerone. Si trattava di una Fiat Punto data alle fiamme sempre durante la notte. E di episodi simili ve ne sarebbero ancora diversi sul taccuino degli inquirenti che indagano su tutti questi casi cercando un nesso e, soprattutto, un colpevole.

Gli ultimi articoli di Cronaca