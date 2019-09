Cronaca

Castellammare - Auto contro scooter, violento impatto in via Roma: centauro in ospedale

Dinamica dell'incidente ancora da chiarire. Polizia municipale a lavoro

di genesp martedì 10 settembre 2019 - 08:54

Violento impatto ieri sera in via Roma a Castellammare di Stabia. Uno scooter è stato infatti colpito da un'auto con il centauro che ha riportato diverse ferite tanto da costringerlo alle cure ospedaliere.I mezzi di soccorso dell'ospedale San Leonardo hanno anche faticato a raggiungere il luogo del sinistro considerato il traffico cittadino ma, dopo qualche minuto di attesa, l'uomo è stato raggiunto dai medici. Illesa invece la moglie che viaggiava in sua compagnia sullo scooter. La dinamica del sinistro non è chiara nonostante i tanti testimoni che affollavano via Roma al momento dell'impatto.

Probabilmente l'auto non si è accorta dell'arrivo del motorino colpendolo in pieno. Sarà compito ora degli agenti della polizia municipale riuscire a ricostruire quanto successo visionando anche i filmati del sistema di videosorveglianza.



E' comunque l'ennesimo incidente che si ripete a Castellammare di Stabia. Negli ultimi mesi i sinistri sono ormai all'ordine del giorno a causa dell'indisciplina di centauri e automobilisti che non rispettano le norme del codice stradale. Dopo il terribile impatto di pochi giorni fa in via Bracco, nuovo sinistro al centro città.