Cronaca

Castellammare - Attrezzature distrutte e aiuole non curate, degrado nel parco giochi di Postiglione

Vandali in azione: distrutto parte del campetto di calcio a 5. La denuncia dei genitori: «Sindaco, perchè non si interviene?»

di genesp venerdì 31 maggio 2019 - 07:39

Era fino a poco tempo fa il fiore all'occhiello del quartiere. Un parco giochi attrezzato con giostre per i più piccoli, un campetto di calcio a 5, spogliatoi e panchine per gli anziani. Ora invece è abbandonato a sè stesso, vittima dell'incuria e dell'assenza di manutenzione. L'area sportiva di Postiglione, a due passi dalla chiesa del quartiere e dal cimitero, attende da mesi un intervento da parte del Comune. I vandali sono entrati in azione e hanno distrutto parte delle panchine del campetto di calcio mentre una perdita d'acqua rende scivoloso il pavimento complicando il passeggio dei bambini. Le poche aiuole presenti non sono curate: l'ultimo intervento, secondo quanto raccontato dai residenti, è arrivato solamente ad inizio anno. A pochi giorni dalla fine della scuola, il parco potrebbe essere invaso ogni giorno da bambini che però si ritroverebbero di fronte un'area inutilizzabile.



Per questo motivo i genitori hanno deciso di lanciare un messaggio al sindaco Gaetano Cimmino: «Perchè non si interviene per ripristinare lo stato dei luoghi? In questo parco ogni giorno giocano i nostri bambini che rischiano di farsi male per le attrezzature distrutte oltre che per i viali che non sono per niente curati.

L'estate è vicina e si deve intervenire il prima possibile». La paura è che il parco di via Cantieri Mercantili possa diventare un centro abbandonato come quello di via Venezia nel vicino rione CMI. La storia è quasi simile: dopo la grande gioia per l'apertura, progressivamente il Comune si è disinteressato del bene fino a farlo diventare ricettacolo di rifiuti e, nel caso del parchetto dei Cantieri, anche di tossicodipendenti. E' quello che ovviamente non si augurano i residenti del quartiere di Postiglione che per questo hanno invocato l'intervento di Palazzo Farnese.



A riguardo è opportuno ricordare che il Comune ha lanciato una gara ad inizio per individuare un'associazione che aveva il compito di gestire il campo sportivo. Ma del bando non si è saputo più nulla. La società avrebbe dovuto garantire l'apertura tutti i giorni dalle 8 alle 20 e il sabato fino alle ore 13 oltre che la sorveglianza dell'intera area. Le famiglie attendono sviluppi su questo fronte.