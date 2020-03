Cronaca

Castellammare - Attivato il servizio di supporto psicologico

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30.

lunedì 16 marzo 2020 - 08:38

A partire da oggi, sarà attivo un ulteriore servizio di supporto psicologico dei servizi sociali di Castellammare di Stabia per dare sollievo a chi ha necessità di confronto e conforto e per supportare in maniera indiretta le forze di emergenza sanitaria e l’operatività degli interventi di primo soccorso e assistenza.





Sarà possibile contattare il numero 0813900352, per ricevere supporto e collegamento con la rete territoriale.



