Cronaca

Castellammare - Arriva Burian 2 sulla Campania: temporali e calo brusco delle temperature per tutto il weekend

La perturbazione durerà fino a metà della settimana prossima. La Protezione Civile monitora le condizioni meteo ed ha già pubblicato l'allerta meteo di colore giallo sulla Campania

di Gennaro Esposito sabato 17 marzo 2018 - 15:01

Burian 2, la vendetta. La perturbazione siberiana si abbatterà nuovamente sul comprensorio stabiese portando pioggia e un brusco calo delle temperature. Per l'inizio della prossima settimana, infatti, il termometro registrerà una minima di circa 4 gradi e una massima di 8. Si tratta di valori ben al di sotto della media stagionale (considerato anche che il 21 marzo ritorna la primavera). A preoccupare nelle prossime ore è soprattutto la pioggia che potrebbe provocare diversi problemi tra Castellammare e i Monti Lattari. I temporali accompagneranno tutto il weekend e continueranno fino alla giornata di martedi.

Secondo gli esperti, dovrebbe essere l'ultimo colpo dell'inverno. La Protezione Civile regionale, comunque, ha deciso di diramare l'allerta meteo di colore giallo su tutta la Campania a causa degli acquazzoni sparsi che potrebbero ripetersi nelle prossime ore. La perturbazione siberiana, denominata Burian 2, non porterà neve se non ad alta quota. Si prevedono nuove imbiancate al Nord mentre il Faito e il Vesuvio, restando nel comprensorio stabiese, non dovrebbero essere toccati da simili problemi.

