Cronaca

Castellammare - Aria condizionata rotta, i pullman del trasporto pubblico restano fermi

Scala(LeU) al sindaco: «Si solleciti EAV per risolvere il problema».

di sr giovedì 13 giugno 2019 - 12:26

Caldo afoso ed aria condizionata non funzionante. Per questi motivi, da ieri, gli autisti del pullman del servizio di trasporto pubblico cittadino hanno incrociato le braccia tenendo fermi in deposito i bus.



Una vicenda che sta creando molti problemi ai cittadini di Castellammare di Stabia e di cui si è parlato anche questa mattina durante il consiglio comunale.



«Mentre noi ragioniamo sulla mobilità – ha detto Tonino Scala di Liberi e Uguali - i pullman sono fermi.

Non per guasti, ma da mezzogiorno di ieri gli autisti hanno incrociato le braccia per il mancato funzionamento dell'aria condizionata negli autobus».



Un servizio, quello del trasporto pubblico locale, lo ricordiamo, che è gestito dall’EAV. Per questo, lo stesso Scala ha chiesto al sindaco di intervenire interagendo con Ente Autonomo Volturno per garantire il trasporto pubblico.