Cronaca

Castellammare - Ancora in tilt l'illuminazione pubblica: corso De Gasperi al buio

La parte iniziale di corso Garibaldi, quella che si collega alla villa comunale, è al buio da diversi giorni

giovedì 3 maggio 2018 - 07:02

E' totalmente al buio parte di corso Alcide De Gasperi, a Castellammare. Nel tratto che si collega alla villa comunale, anch'esso compreso nei lavori di restyling, le luci non funzionano da alcuni giorni per la rabbia di residenti e semplici passanti. Essendo una zona isolata, in molti chiedono un ripristino dell'illuminazione pubblica così da evitare pericoli. I malintenzionati, infatti, sono sempre dietro l'angolo. E' comunque l'ennesimo caso a Castellammare.

Ormai negli ultimi mesi sono state diverse le strade completamente al buio per qualche giorno. Qualcosa nel sistema di illuminazione, tra l'altro anche costosissimo, non funziona come dovrebbe. E a farne le spese sono i semplici cittadini. In villa comunale soprattutto, nonostante i lavori di riqualificazione che ci sono stati negli anni scorsi, nulla è cambiato. Addirittura più di una volta i lampioni erano accesi di giorno e spenti di notte.

