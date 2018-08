Cronaca

Castellammare - Anch'io sono la Protezione Civile. al via il campo scuola dei R.O.S.S.

Ieri raduno a Quisisana alla presenza del vicesindaco Lello Radice.

martedì 21 agosto 2018 - 09:15

Al via i campi scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, con il contributo delle Regioni e delle organizzazioni di volontariato.



«L’iniziativa riveste una duplice valenza – sottolinea il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli - accrescere nei giovani la cultura di protezione civile e avvicinarli ad una realtà preziosa per il nostro Sistema, quella del volontariato, che richiede sempre più professionalità e specializzazioni».



Ed anche Castellammare di Stabia partecipa all’iniziativa, grazie all’associazione di volontariato R.O.S.S. – Reparto Operativo Soccorso Stabia. Da ieri, infatti, è iniziato il campo scuola, alle presenza anche del vicesindaco Lello Radice, che vede la partecipazione di 20 bambini di età compresa tra 10 e 13 anni in questo particolare progetto didattico.





Il campo scuola si svolgerà nel polmone verde stabiese, nei pressi della Reggia di Quisisana alle pendici del Monte Faito, dov’è localizzata la sede operativa della Protezione Civile R.O.S.S.. «Un’esperienza che farà acquistare a questi giovani una maturità e sensibilità nei confronti del tema della Protezione Civile – dicono - , della prevenzione, del volontariato, del senso civico e nel rispetto per le istituzioni e della natura».



A tale progetto partecipano gran parte delle istituzioni dello Stato: Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Carabinieri, Comune e Regione, i quali saranno coinvolti in prima persona nella formazione di questi giovani partecipanti, al fine di istaurare un rapporto di rispetto e fiducia.

