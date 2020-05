Cronaca

Castellammare - Anche oggi nessun nuovo contagio. Villa Comunale affollata

Restano 38 i cittadini contagiati a Castellammare, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 15 guariti.

lunedì 4 maggio 2020 - 21:57

Anche oggi non si registrano contagi da Covid-19 a Castellammare di Stabia. Per l’ottavo giorno consecutivo non risultano casi positivi all’esito dei tamponi analizzati, relativi a cittadini stabiesi. Oggi ha preso il via la fase 2. E in tanti hanno ripreso a lavorare dopo due mesi di interruzione dell’attività. «La ripresa dell’economia è essenziale per far ripartire la nostra città. Ma è fondamentale il rispetto delle regole, rispetto al quale non molleremo mai la presa. Indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza sono due obblighi imprescindibili» ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino.



«Ricordo a tutti che chiunque esce di casa deve motivarlo con l’autocertificazione.

In moto si può circolare solo in forma individuale, mentre in auto, oltre al guidatore, è previsto un solo passeggero seduto nel sedile posteriore opposto a quello del conducente, una limitazione che non vale soltanto se si tratta di persone dello stesso nucleo familiare. Continuiamo a restare uniti e a remare insieme per vincere questa sfida» ha proseguito Cimmino.



Restano 38 i cittadini contagiati a Castellammare, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 15 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 34 persone. La polizia municipale, inoltre, ha effettuato 84 controlli a cittadini tutti muniti di regolare autocertificazione per circolare in strada.

Castellammare - Anche oggi nessun nuovo contagio. Villa Comunale affollata

Condividi Facebook Twitter