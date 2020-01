Cronaca

Castellammare - Amerique 100, uno stabiese in gara con due cavalli nella prestigiosa competizione equestre

È la storia di Antonio Somma

di genesp domenica 26 gennaio 2020 - 13:45

Stabiese compete in Francia in una gara fra le più importanti al mondo con ben due cavalli. È la storia di Antonio Somma, imprenditore di Castellammare, che possiede due dei 16 cavalli che oggi prenderanno il via una gara equestre che si terrà alle 16 in Francia, a Vincennes. Un successo non da poco considerato che la manifestazione, l'Amerique giunta all'edizione numero 100, in programma in terra alla transalpina, è considerata fra le più importanti del palcoscenico internazionale nel settore delle corse dei cavalli.

Somma è proprietario in particolare di Vivide Wide As e Face Time, uno dei candidati alla vittoria finale. Quest'ultimo rientra nella sua scuderia Bivans. Ovviamente tutta la città di Castellammare oggi si stringe intorno alla figura di Somma con la speranza di poter ottenere un riconoscimento importante non solo per l'Italia ma anche per la città stabiese che continua ad essere importante nel settore sportivo riuscendo ad ottenere grande visibilità.

