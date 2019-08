Cronaca

Castellammare - Am Tecnology, niente buste paga da febbraio: operai morosi per le banche

Niente quinto per le finanziarie, pignorati parte dei conti dei dipendenti: «L'azienda usa i soldi del Comune per coprire altri buchi».

di Francesco De Sio mercoledì 28 agosto 2019 - 15:47

Rabbia e sgomento tra gli operai di Am Tecnology, penalizzati a loro stesso dire ancora una volta dal comportamento discutibile dell'azienda responsabile della nettezza urbana a Castellammare. Nella fattispecie, l'oggetto della discussione riguarda le buste paga dei dipendenti, mai riconosciute da sei mesi a questa parte. Una disagio che si trascinerebbe da febbraio, da quando cioè ai lavoratori non viene corrisposto il cosiddetto 'quinto' per le finanziarie. Di conseguenza, ora gli stessi operai risultano 'cattivi pagatori' per le banche, le quali a loro volte si sarebbero rifatte direttamente sui conti correnti dei loro clienti.



In termini prettamente legali, infatti, malgrado la quinta parte del salario debba essere sottratta direttamente dalla busta paga senza mai transitare sui conti, la responsabilità legale è comunque da ricondurre ai dipendenti. «Vogliamo vederci chiaro, gli ultimi stipendi sono stati liquidati il 12 agosto, ma la quota del 730 non è mai stata percepita - tuona a Stabia Channel una delegazione di operai -.

Si configura una situazione di appropriazione indebita, non si capisce per quale motivo Am si stia comportando in questo modo. E poi alla fine i cattivi pagatori siamo noi...».



Lo stallo dura da febbraio, ma ad oggi non è possibile avere certezza sul ritorno del quinto in busta paga. «Due o tre rate ci sono state trattenute direttamente dal conto corrente - incalzano -. Dovremmo rivalerci giuridicamente su Am Tecnology, ma siamo stanchi, chiediamo un incontro urgentissimo all'azienda per chiarire tutte le questioni, come quella del fondo pensionistico. Anche i sindacati sono pronti ad assumere posizioni forti. Una spiegazione? Forse i soldi del Comune di Castellammare vengono usati per tamponare debiti in altri cantieri, l'Ente paga in anticipo in anticipo tutte le mensilità, perché dobbiamo avere problemi noi?».