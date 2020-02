Cronaca

Castellammare - Am Tecnology a lavoro, sanificate strade e scuole

Un’operazione importante che ha come obiettivo la sicurezza e la pulizia della città.

di sr sabato 29 febbraio 2020 - 08:35

Operazione sanificazione ed igienizzazione questa notte a Castellammare di Stabia. Gli operatori ecologici della Am Tecnology, infatti, sono intervenuti nelle strade in prossimità dei luoghi e di interesse pubblico per mettere in atto un’approfondita attività di disinfestazione mediante l'utilizzo di specifici mezzi.



Un’operazione importante che ha come obiettivo la sicurezza e la pulizia della città in un momento in cui in tutto il mondo c’è la massima attenzione verso il fenomeno del coronavirus.



«Ottimo lavoro – ha commentato una donna - ma bisognerebbe farlo spesso, non solo per il coronavirus, e per tutta la città soprattutto nei rioni e nei luoghi pubblici come scuole e parco giochi».





«Fermo restando che é sempre cosa buona e giusta pulire e sanificare in questo modo – ha commentato uno stabiese - ma mi chiedo: serve per il Coronavirus tutto ciò? Io non penso proprio. Certo se serve a tranquillizzare le persone ben venga».



Un’attività che giunta dopo una settimana di scuole chiuse e di massima allerta e mentre in Campania aumentano i casi di contagio del virus.

