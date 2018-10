Castellammare - Albero vicino ai fili della corrente elettrica, paura al Cmi. I residenti: Â«Quando interverranno?Â»

Cronaca

Castellammare - Albero vicino ai fili della corrente elettrica, paura al Cmi. I residenti: «Quando interverranno?»

Intanto resta anche la discarica abusiva nei pressi dell'ex campo sportivo

venerdì 12 ottobre 2018 - 19:02

Alberi sui fili della corrente elettrica, pericolo enorme nel cuore del rione Cmi di Castellammare di Stabia. A causa della mancata manutenzione del verde, i rami di un albero in via Venezia hannoqua ormai raggiunto i fili dell'illuminazione pubblica facendo scattare l'allarme fra i residenti del quartiere che hanno già segnalato il tutto all'assessore Gianpaolo Scafarto oltre che agli uffici comunali. Si attende quindi un pronto intervento da parte dei tecnici per poter mettere in sicurezza l'area ed evitare un possibile incendio.



Non è il primo caso di incuria e di scarsa manutenzione al rione Cmi. Infatti, alcuni giorni fa, sempre i residenti segnalarono la presenza all'esterna della scuola di Schito di alcuni rifiuti ingombranti che non erano stati rimossi dagli operatori ecologici nonostante l'operazione di pulizia in tutti gli edifici scolastici. I cittadini chiedono rispetto e lo stesso trattamento degli altri quartieri di Castellammare: «Siamo stanchi di non essere considerati.

Prima i rifiuti ingombranti che non vengono ritirati, poi il verde pubblico che di colpo diventa un problema: il Cmi merita di essere messo al centro dell'agenda politica. In altri rioni subito si interviene, da noi invece no» spiegano.



I problemi restano anche all'ex campo sportivo, sempre in via Venezia, diventato ormai ricettacolo di rifiuti. Nonostante l'intervento della polizia municipale per transennare l'intera area e per vietare l'ingresso ai cittadini, sono diversi gli scarichi di rifiuti pericolosi che avvengono soprattutto di notte. Probabilmente i controlli aumenteranno nelle prossime settimane in quanto nel rione Cmi, così come in molti altri quartieri popolari di Castellammare di Stabia, si prepara la festività dell'Immacolata con i famosi falò. Non a caso decine di giovani ogni giorno si riversano per strada per poter ricercare la legna che potrà essere utilizzata per la notte dell'8 dicembre.

Gli ultimi articoli di Cronaca