Cronaca

Castellammare - Al San Leonardo realizzato il pre-triage. In Campania sale a 22 il numero dei contagi

di sr lunedì 2 marzo 2020 - 13:23

Come avevamo annunciato ieri in anteprima, questa mattina all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia sono iniziati i lavori di realizzazione del pre-triage.



Diverse strutture stanno venendo posizionate nell’area parcheggio dei dipendenti, a ridosso dell’ingresso del pronto soccorso.



Dopo le richieste dei sindacati e le disposizione impartite dal Ministero della Sanità a tutte le regioni d’Italia per affrontare l’emergenza coronavirus, anche presso il nosocomio stabiese sarà quindi attivo il pre-triage.

Si attiveranno quindi percorsi dedicati e protetti per i pazienti che dovessero giungere a Castellammare con sintomi di contagio da Covid 19.



Intanto il bilancio dei contagi in Campania sale a 22 dopo i 5 positivi registrati ieri. In Italia sono 1577 i contagiati, con 34 deceduti e 83 guariti.

