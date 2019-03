Cronaca

Castellammare - Aggressione ad un imprenditore ordinata dal clan Cesarano, 48enne rinviato a giudizio

Per la DDA Angelo Cascone si è mosso per volontà dei Cesarano. Il processo partirà ad aprile

di genesp giovedì 7 marzo 2019 - 15:02

Dovrà affrontare il processo Angelo Cascone, imprenditore di Castellammare di Stabia che secondo la DDA sarebbe vicino al clan Cesarano. L’uomo avrebbe pestato un suo collega per conto della cosca di Ponte Persica dopo alcuni ritardi maturati nel pagamento del pizzo. Nonostante la difesa proposta dagli avvocati, che hanno provato ad eliminare qualsiasi tipo di collegamento con la camorra, la Direzione Distrettuale Antimafia napoletana ha comunque ottenuto il rinvio a giudizio con il processo che si terrà nel mese di aprile. Nel frattempo per Cascone vige ancora il divieto di dimora in Campania che gli fu concesso dal Riesame al posto dell’arresto.



L’accusa ritiene che il 48enne stabiese si sia mosso solo per volontà della cosca di Castellammare.

Un gesto di favore verso il clan Cesarano per convincere un imprenditore a pagare le rate del pizzo. Ma per la difesa Angelo Cascone aggredì il suo collega solo per diverbi professionali, ovvero a causa di alcuni scontri che aveva avuto con lui nei mesi precedenti. In pratica, per i legali del 48enne, la camorra non aveva nessun tipo di rilevanza nel fatto. La DDA però non è dello stesso avviso e ha ottenuto il rinvio a giudizio per Cascone: il processo che partirà ad aprile proverà a fare chiarezza su quanto successo fra i due imprenditori.