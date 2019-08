Cronaca

Castellammare - Abbandona rifiuti in strada, fotografato e denunciato

È successo oggi in via Supportico.

venerdì 9 agosto 2019 - 20:55

Un autentico scempio, uno sversamento abusivo in via Suppezzo, documentato fotogramma per fotogramma. Arriva con un furgone e scarica sulla pubblica via diversi sacchi di rifiuti. Ad immortalare la scena ci ha pensato un residente della zona che ha così denunciato pubblicamente l'accaduto. "Ringrazio il cittadino virtuoso che ha inviato le foto - ha detto il sindaco Gaetano Cimmino - , consentendoci di segnalare l’illecito alle autorità competenti affinché possano prendere provvedimenti.

Un bell’esempio di collaborazione e sinergia tra cittadini e amministrazione comunale per denunciare e scoraggiare i trasgressori. Con l’aiuto di tutti possiamo crescere e migliorare insieme la nostra città" ha concluso il primo cittadino stabiese.