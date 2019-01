Castellammare - 2018 da incorniciare per la funivia e il Faito, Dello Joio: Â«Numeri da record, migliori anche degli anni '80Â»

Cronaca

Castellammare - 2018 da incorniciare per la funivia e il Faito, Dello Joio: «Numeri da record, migliori anche degli anni '80»

«Da fine novembre al 6 gennaio, la funivia ha accolto 3181 viaggiatori, di cui 2899 durante il periodo in cui hanno avuto luogo i mercatini di Natale»

lunedì 7 gennaio 2019 - 20:11

«Da fine novembre al 6 gennaio, la funivia ha accolto 3181 viaggiatori, di cui 2899 durante il periodo in cui hanno avuto luogo i mercatini di Natale. Si è chiuso un anno da record per il Faito. È iniziato un 2019 che dovrà essere l'anno delle conferme e dei progressi per il nostro territorio». Così il presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari che traccia un bilancio del 2018 per il monte Faito, finalmente di nuovo al centro del percorso turistico nazionale.



«La riattivazione della funivia in primavera e il piano sicurezza messo a punto dalla Regione Campania, in cooperazione con l'attività dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, hanno fatto decollare il Faito, che ha accantonato l'estate di fuoco del 2017 per proiettarsi verso una nuova dimensione, quella della rinascita economica e turistica dopo anni di buio. Un rilancio a cui abbiamo contribuito attraverso un’opera di promozione che passa attraverso un’assidua collaborazione con tour operator e agenzie straniere che, incentivate dal percorso che abbiamo intrapreso, hanno deciso di investire su questo territorio per dare ulteriore slancio al turismo sul Faito, che in tal modo si è messo al passo con gli altri grandi attrattori turistici della costiera sorrentina e amalfitana. La funivia ha fatto registrare numeri persino migliori di quelli degli anni '80. E per la prima volta nella storia è rimasta aperta durante le festività natalizie, con la neve che ha reso ancora più suggestivi il panorama e il contesto in cui hanno preso vita i mercatini di Natale» continua.



«Ora è il momento di crescere e cavalcare l'onda di questo rilancio, che dovrà essere consolidato da iniziative sempre più importanti e da un'organizzazione più solida e strutturata.

Per conseguire questo obiettivo occorre rendere ancora più sinergico il legame con le istituzioni, in primis la Regione e i Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, e con gli operatori e le associazioni attive sul territorio. Una cooperazione necessaria per dare impulso al Faito».



Dello Joio non poteva però sorvolare sul caso dei 20 alberi secolari distrutti sul Faito: «Purtroppo l'ultimo scorcio del 2018 è stato caratterizzato anche dallo scempio ambientale derivante dal taglio di oltre 20 alberi secolari lungo il versante che scende dal piazzale della funivia. L'area è stata posta rapidamente sotto sequestro dai carabinieri forestali, coordinati dal comandante Raffaele Starace, a cui va un plauso per la tempestività dell'intervento. Il 2019 sarà anche l'anno in cui andremo ad incrementare le azioni mirate al ripristino della legalità sul nostro territorio. Individueremo i responsabili del disastro ambientale e avvieremo un'attività capillare di contrasto nei confronti degli abusi edilizi, unitamente al percorso di prevenzione che proseguiremo in sinergia con la Regione Campania e i Comuni. Noi ci saremo e promettiamo di essere ancora più forti e attrezzati per la riapertura della funivia nella prossima primavera. Il Faito è un luogo meraviglioso ed è nostro compito tutelarlo e valorizzarlo per volare in orbita e renderlo il punto di riferimento del turismo sul territorio».