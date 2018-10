Cronaca

Casola - Fermato dai carabinieri, in auto aveva della marijuana

Nei guai un 41enne di Gragnano. Nella sua abitazione trovata altra droga e denaro contante.

martedì 16 ottobre 2018 - 13:00

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato G.D., 41enne di Gragnano.



I militari, nel corso di controlli alla circolazione stradale in via Vittorio Veneto, hanno fermato e perquisito il 41enne, trovandolo in possesso di 62 grammi di marijuana, suddivisa in confezioni.





La perquisizione nel suo domicilio operata immediatamente dopo ha portato al rinvenimento di altra droga: 16 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, 900 euro in denaro contante e materiale vario per il confezionamento.



Arrestato è in attesa di rito direttissimo.

