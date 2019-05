Cronaca

Capri - Ritrovata una tartaruga morta dall'ecoboat Ganesh

Morta probabilmente a causa di un impatto violento con una barca.

di Vittoria Samaria venerdì 31 maggio 2019 - 07:39

E' il capitano Alessandro Pane, "Capitan Bio" come lo chiamano i suoi amici, tramite la sua pagina Facebook ad informarci del triste ritrovamento. Alla gioia immensa nell'avvistare una tartaruga Caretta Caretta al largo dell'isola di Capri, ha fatto subito seguito la delusione e la tristezza nello scoprire che il rettile aveva il carapace fratturato ed era morta probabilmente per il forte impatto con una barca.



Amante della natura e titolare della prima barca completamente eco della Costiera sorrentina, il veliero Ganesh, che ha bandito la plastica e utilizza solo prodotti biodegradabili durante i suoi tour nel Golfo, Alessandro mostra tutto il suo disappunto per la morte della tartaruga, la cui specie è purtroppo a forte rischio d'estinzione.



Le tartarughe che popolano i nostri mari infatti sono purtroppo seriamente minacciate dall'uomo in quanto sono sensibili a molte delle attività umane, tra cui il disturbo del turismo nelle aree di riproduzione, e la pesca accidentale.

Si stima che ogni anno circa 150mila tartarughe marine finiscano catturate negli attrezzi da pesca nel Mediterraneo e che di queste oltre 40.000 muoiano.

Minacce importanti sono rappresentate anche dalla cementificazione delle coste e dalla presenza di plastica. Si stima infatti che una tartaruga marina su due nel Mediterraneo ingerisca plastica durante la sua vita mentre anche le morti da impatto con le imbarcazioni che sfrecciano stanno crescendo in maniera vertiginosa.



Capitan Bio che di solito gli animali marini in difficoltà li salva, ha così commentato: - Passare da uno stato di eccitazione e felicità per la sorpresa nel vederla, a uno di tristezza e profondo sconforto per la sua brutta morte è stato un attimo. Dobbiamo fare di più per la natura di cui ci serviamo senza il minimo rispetto!