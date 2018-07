Campania - Saldi estivi, domani il via

Cronaca

Una lotta "all'ultimo bottone" quella dei saldi che interessa tutta l'Italia e, proprio a causa del periodo di crisi, questo periodo risulta essere anche il più conveniente per i tradizionali "spesoni" nei centri commerciali.

di Annalisa De Martino venerdì 6 luglio 2018 - 12:37

E' ufficialmente partito il countdown in Campania: via domani 7 luglio ai tanto attesi saldi estivi. E' uno dei momenti più attesi dell'anno l'arrivo dei saldi per gli esercenti che, proprio come nei film, fanno file di ore per aggiudicarsi quel capo troppo salato per le proprie tasche visto qualche settimana prima nella vetrina in centro.



Le amministrazioni locali, proprio per la forte richiesta, hanno deciso di anticipare in alcune regioni le date d'inizio delle offerte sull'abbigliamento, come ad esempio in Liguria dove sono stati inaugurati il 1 luglio, ma in generale l'intorno di tempo che interessa le vendite promozionali resta comunque per la maggiore dal 7 luglio al 30 settembre, nonostante ci sia una sensibile differenza tra nord e sud:



Abruzzo: dal 7 luglio 2018 al 29 agosto 2018

Basilicata: dal 7 luglio 2018 al 2 settembre 2018

Calabria: dal 7 luglio 2018 al 1° settembre 2018

Campania: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Emilia Romagna: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Friuli Venezia Giulia: dal 7 luglio 2018 al 30 settembre 2018

Lazio: dal 7 luglio 2018 al 6 settembre 2018

Liguria: dal 1° luglio 2018 al 14 agosto 2018

Lombardia: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Marche: dal 7 luglio 2018 al 1° settembre 2018

Molise: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Piemonte: dal 7 luglio 2018 al 26 agosto 2018 per un periodo di 8 settimane anche non consecutive

Puglia: dal 7 luglio 2018 al 15 settembre 2018

Sardegna: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Sicilia: dal 7 luglio 2018 al 15 settembre 2018

Toscana: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Umbria: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Valle D’Aosta: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Veneto: dal 7 luglio 2018 al 31 agosto 2018

Provincia di Bolzano: Per quasi tutti i comuni i saldi sono dal 1 luglio 2018 al 12 agosto 2018

Provincia di Trento: data determinata liberamente dai commercianti



Come ogni anno è premura del Codacons raccomandare i clienti nel periodo del "ribasso" di fare attenzione agli sconti superiori al 70%, di controllare che il prezzo scontato sia riconducibile ai capi della stagione in corso e consigliare l'acquisto di pochi prodotti ma buoni in difesa dell'ambiente, ma anche dei nostri armadi: una volta riempito ci tocca correre a comprarne un altro, attenzione però che potrebbe essere venduto non "in saldo".

