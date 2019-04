Cronaca

Campania - Meteo, settimana all'insegna del freddo e del maltempo

Calo delle temperature e piogge sparse sull'intera penisola. Possibili nevicate sulle Alpi.

di Davide Soccavo lunedì 8 aprile 2019 - 16:40

Secondo le previsioni meteo dell’aeronautica militare, ci attende una settimana stravolta dal maltempo su tutta la penisola con diminuzione delle temperature, e la presenza di temporali e grandine. Sulla Campania il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge che si intensificheranno nel corso delle giornate. Il maltempo proseguirà in direzione Molise e Puglia con possibili temporali, anche a sud-ovest della Sicilia. In Liguria numerosi saranno i fenomeni temporaleschi e non si escludono nevicate con quote superiori ai 1300 metri.



Al Sud non si verificheranno particolari variazioni di temperature minime.

Lo stesso vale per Lazio, Abruzzo e Sicilia. Ma il momento cruciale arriverà mercoledì: il maltempo si andrà ad estendere sull’intera penisola ad eccezione della Sicilia,della Calabria, della Basilicata ed di alcune zone della Puglia. La situazione dovrebbe migliorare tra giovedì e venerdì, ma sarà un weekend freddo: con l’arrivo delle correnti gelide, vi sarà forte instabilità, un calo delle temperature e monti nuovamente innevati. Tutti mari saranno poco mossi, ad eccezione di quelli del canale di Sardegna e lo stretto Nordi della Sicilia.