Campania - Concorso Regionale, il TAR Napoli autorizza il prosieguo del concorso ad altri 46 ricorrenti

Rinnovato accoglimento giudiziario per aspiranti, esclusi in fase preselettiva.

mercoledì 27 maggio 2020 - 13:19

Gli Avvocati stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, dopo un primo accoglimento giudiziario - per gli aspiranti Diplomati e Laureati, esclusi, in fase preselettiva, dal Concorso della Regione Campania (selezione per la copertura di 2.175 posti) - tradotto nell’ordinanza N. 00303/2020 del T.A.R. Campania (Napoli), Sez. V, hanno ottenuto, in sede giudiziaria, il riconoscimento del diritto alla prosecuzione concorsuale, a beneficio di altri 46 assistiti.



Si tratta di ricorrenti che, in possesso dei requisiti per l’accesso al reclutamento a tempo indeterminato, per esami, indetto dalla Regione Campania, con pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale-sezione “concorsi ed esami” n. 54 09/07/2019, non avendo superato la preselezione, hanno lamentato, con mirato ricorso, le seguenti problematiche:



- ritenuta violazione del principio di anonimato;



- rilevata presenza delle domande di cultura generale nelle prove preselettive;



- mancata previsione della banca dati dei quesiti, a risposta multipla, prima di svolgere la prova preliminare.







Ancora una volta, il Tar Napoli Sezione Quinta, con provvedimento presidenziale recante n. 01069/2020, pubblicato in data 26/05/2020, reso dal Magistrato, dott.ssa Maria Abbruzzese, ha accolto la domanda di ammissione con riserva, dei ricorrenti, alle prove scritte, calendarizzate nei giorni 08 giugno 2020 (profili TCD), 09 giugno 2020 (profili AMD) e 10 giugno 2020 (profili TCC).



In attesa dell’evoluzione del contenzioso, altri 46 aspiranti, inizialmente esclusi, avranno l’opportunità, nei prossimi giorni, di misurarsi con il prosieguo della procedura concorsuale, per aspirare all’assunzione, a tempo indeterminato, presso la regione Campania e i collegati enti locali.



