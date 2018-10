Cronaca

Campania - Allerta meteo di colore Giallo. La Protezione Civile allerta gli enti locali

A Castellammare si spera che il Comune abbia avviato e terminato le operazioni di pulizia delle caditoie.

sabato 6 ottobre 2018 - 07:15

La situazione il 1 settembre scorso

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore.



L'allerta riguarda l'intero territorio tranne Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che potranno essere intensi con la presenza di raffiche di vento.



Uno scenario che potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con possibili fenomeni franosi anche rapidi, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse.



La Protezione civile regionale raccomanda alle Autorità competenti di porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare e alle fulminazioni.





A Castellammare di Stabia, comunque, le precipitazioni non dovrebbero essere particolarmente intense. Qui si spera che il Comune abbia avviato e terminato le operazioni di pulizia delle caditoie. In assenza, in caso di rovesci previsti invece per la giornata di domani, si assisterà nuovamente ad allagamenti in tutto il centro cittadino, oltre ovviamente alle periferie dove il fenomeno è ormai atavico. In particolare, da verificare la situazione in villa comunale dove gli ultimi temporali l'hanno completamente sommersa dalle acque.

