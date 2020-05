Cronaca

Boscotrecase - Il Rotary dona Monitor Multiparametrico al Covid Hospital

Il Covid Hospital di Boscotrecase, raccoglie i pazienti da Covid 19 dell'area stabiese-vesuviana.

venerdì 15 maggio 2020 - 21:18

Al Covid Hospital di Boscotrecase é stato consegnato il Monitor Multiparametrico Neptune 12", prodotto dalla SIARE ENGINEERING, donato dai Rotary Club di Castellammare di Stabia, Ottaviano, Pompei, Pompei Villa dei Misteri e Scafati Angri Realvalle Centenario nell'ambito del Progetto "5 Rotary Club per il COVID HOSPITAL di BOSCOTRECASE" del quale progetto ne è capofila il Club di Castellammare di Stabia.



I suddetti 5 Club hanno inteso donare al Covid Hospital di Boscotrecase le seguenti attrezzature: un Ventilatore per Terapia Intensiva mod. SIARETRON 4000, consegnato già settimane fa, ed un Monitor Multiparametrico mod. Neptune 12", consegnato giovedì scorso, il tutto del costo complessivo di 20.000,00 euro. Tali attrezzature sono prodotte dalla ormai nota ditta bolognese "SIARE ENGINEERING International Group S.

r.l." che rappresenta la più importante azienda medicale italiana, la cui produzione dal principio della pandemia viene supportata dall'Esercito Italiano.



Il Monitor Multiparametrico mod. Neptune 12" è progettato per il monitoraggio dei parametri vitali del paziente ed è dotato di funzioni estese come allarmi sonori e visibili, stampa dati e report memorizzati.



La donazione, nell'ambito della emergenza da Covid 19, si aggiunge a tante altre iniziative che ciascuno dei cinque Club Rotary hanno messo in atto nei rispettivi territori.



Il Monitor Multiparametrico è stato consegnato, dalla Ditta produttrice, direttamente nelle mani del Dott. Di Caterina, primario del Reparto Rianimazione del Covid Hospital di Boscotrecase.

