Boscotrecase - Coronavirus, domani saranno dimessi i primi 10 pazienti guariti

Buone notizie dal Covid hospital

di genesp lunedì 30 marzo 2020 - 21:08

Saranno dimessi domani mattina dall'ospedale di Boscotrecase i primi dieci pazienti guariti da Covid-19. I medici del nosocomio torrese hanno terminato le cure ed è così che per i primi cittadini del comprensorio di Castellammare di Stabia arriva la luce fuori dal tunnel. Come si ricorderà, l'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase è stato trasformato in Covid hospital per volere della Regione Campania che ha indirizzato lì tutti i pazienti positivi di gran parte dell'AslNa3 Sud. Buone notizie quindi in arrivo con la speranza che nelle prossime settimane il numero dei dimessi possa essere sempre maggiore.

Nella città di Castellammare di Stabia, tuttavia, i casi positivi sono in totale 18 con 1 guarita, tre al momento deceduti e 14 positivi e ricoverati in ospedale. I numeri, se rapportati al numero di abitanti, non preoccupano ma non per questo bisogna abbassare la guardia. I controlli alle persone in strada continueranno anche nelle prossime ore e fino a quando l'emergenza non sarà terminata.

