Boscoreale - Martedì riaprirà il mercato settimanale

Consentita solo per la vendita di generi alimentari.

domenica 10 maggio 2020 - 08:37

Martedì 12 maggio riaprirà il mercato settimanale solo per la vendita di generi alimentari. È questa la decisione assunta stamane dal COC - Centro Operativo Comunale di protezione civile - dopo che il Presidente della Giunta regionale della Campania ha adottato l’ordinanza n°45 dell’8 maggio, con la quale ha stabilito la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale, e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni previste da apposite Linee guida allegate alla stessa ordinanza.



Nelle prossime ore il sindaco Antonio Diplomatico adotterà ordinanza che permetterà la riapertura del mercato con le limitazioni disposte dalla Regione Campania.





Entro lunedì, intanto, sarà effettuata la pulizia e sanificazione dell’intera area mercatale e dei servizi igienici.



Il sindaco Antonio Diplomatico, nel frattempo, per oggi pomeriggio ha convocato una riunione con il presidente dei mercatali per mettere a punto tutte le ulteriori adeguate misure necessarie a garantire lo svolgimento del mercato in piena sicurezza e tutela della salute, sia dei commercianti sia dei cittadini che vi accederanno.

