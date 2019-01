Cronaca

Boscoreale - L'Ente si affida all'esternalizzazione per alcune pratiche di risarcimento stradale

L'annuncio del consigliere Costabile: «I contenziosi pesano eccessivamente sulle casse comunali, via alla sperimentazione per limitarne l'aggravio».

di Francesco De Sio martedì 22 gennaio 2019 - 20:18

Insidie e trabocchetti sulle strade di Boscoreale, l'Ente di piazzale della Pace sceglie di esternalizzare alcune pratiche, affidandole ad una società esterna che valuterà caso per caso. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Angelo Costabile, ideatore e promotore dell'iniziativa in Assise.



«Considerando che il territorio di Boscoreale ha un'estensione territoriale elevata - ha spiegato l'ex vicesindaco -, le richieste di risarcimento danni a seguito dei sinistri stradali hanno comportato nel corso degli anni uscite enormi per le casse comunali derivate da notevoli riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Dal Consuntivo del 2017 l'uscita risultava pari a circa mezzo milione di euro ed è oggi in costante crescita. Per questo motivo, ho presentato nei mesi scorsi una proposta affinché l'ente si avvalga di un organismo di mediazione al fine di ridurre questa spesa che grava sul bilancio dell'Ente».



Da qui l'idea di Costabile poi approvata in Consiglio: «La mia proposta ha aperto una discussione nel merito e nei giorni scorsi con delibera di giunta comunale (n.73 del 15 gennaio 2019) il documento è stato recepito e migliorato. In particolare, in maniera del tutto sperimentale, per un numero limitato di pratiche, sarà incaricata una società esterna che verrà messa a conoscenza della richiesta risarcitoria a seguito di un sinistro stradale».





Successivamente, la società eseguirà le necessarie perizie e ove si determina la responsabilità del comune si potrà raggiungere una soluzione transattiva condivisa con il Comune. I termini della proposta transattiva saranno definiti da un esperto liquidatore della società esterna a cui sarà affidato il servizio. La società esterna come citato, potrà effettuare delle perizie e/o accertamenti che in questo momento non possono essere effettuate dall'ente per mancanza in organico di figure professionali di questo tipo.



«Mi auguro - conclude l'esponente politico di maggioranza - che si possa determinare nell'immediato l'esternalizzazione del servizio sopracitato. Sono certo che questo servizio insieme ad un serio programma di manutenzione delle strade cittadine, potrà comportare una riduzione delle uscite in bilancio, cifre che potranno essere utilizzate a copertura del debito o per servizi di maggiore utilità».