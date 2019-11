Boscoreale - IV Novembre, il sindaco ai giovani: Â«Appassionatevi alla storia della vostra nazioneÂ»

Cronaca

Boscoreale - IV Novembre, il sindaco ai giovani: «Appassionatevi alla storia della vostra nazione»

di Alina Cescofra lunedì 4 novembre 2019 - 15:36

«Appassionatevi alla storia della vostra nazione». Con queste parole il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, ha accolto la cittadinanza e gli studenti alle celebrazioni in occasione del 4 Novembre.



Nella giornata in cui ricorrono l’anniversario delle Forze Armate e il giorno dell'Unità Nazionale che segna la fine del primo conflitto mondiale. Infatti, con la vittoria nella prima guerra mondiale, l'Italia completò l'unità nazionale, iniziata con il Risorgimento, con l'annessione di Trento e Trieste, tant'è che il conflitto è considerato la quarta guerra d'indipendenza italiana.



Il Sindaco ha brevemente illustrato agli alunni e ai presenti la storia del milite ignoto e della ricorrenza che cade oggi.



Come ogni anno alla cerimonia erano presenti le forze armate che insieme ai ragazzi degli istituti scolastici hanno cantato l'Inno di Italia.





L'istituto Comprensivo I° Cangemi era presente con una piccola rappresentanza di studenti della scuola secondaria, accompagnata dalla dirigente scolastica Carmen Guarracino e dalla professoressa Carolina D'Auria.



Il Sindaco ha concluso la cerimonia con un messaggio sull'importanza del bene comune e della partecipazione alla difesa dello stesso. Commosso ha raccontato del milione di giovani italiani di dialetti diversi e diverse provenienze che persero la vita lottando per la loro Patria e non per gli Stati di appartenenza.



Un’esperienza suggestiva e formativa, che rafforza sempre più le radici di un Popolo, quello italiano, che per ritrovarsi ad essere indipendente ha dovuto sacrificare milioni di vite.

