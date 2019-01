Cronaca

Boscoreale - Entra in casa a martellate per parlare con la moglie, arrestato 41enne

L'uomo ha anche danneggiato l'ambulanza giunta sul posto

giovedì 3 gennaio 2019 - 13:57

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento aggravato un pregiudicato 41enne di Boscoreale. Già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, si era ugualmente presentato fuori l’abitazione della moglie: voleva parlarle. al rifiuto di lei, però, non ci stava così ha pensato di aprire la porta a martellate. Una volta dentro ha sferrato una testata al volto della donna.

La signora è riuscita a chiamare il 118 ed è stata poco dopo soccorsa dai medici corsi in suo aiuto che, vista la situazione di violenza in famiglia, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Nel frattempo il 41enne ha danneggiato a colpi di martello l’ambulanza. I carabinieri, arrivati sul posto, lo hanno bloccato e arrestato. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.