Boscoreale - Emergenza Coronavirus, video appello del Sindaco

«Nel video di ieri, per la stanchezza ho commesso alcuni errori».

giovedì 12 marzo 2020 - 22:04

Emergenza Coronavirus, video appello del sindaco Antonio Diplomatico che spiega “A conclusione di una lunga giornata in ufficio, ho appena trovato il tempo per dedicare qualche minuto alla storia del video pubblicato ieri per pochi minuti e subito diventato virale. Ho registrato un nuovo video che è già in rete. L’emergenza Coronavirus è qualcosa di eccezionale che sto vivendo in prima linea da sindaco e medico, oltre che padre e nonno. Ieri ho registrato un videomessaggio tra i mille impegni, che è stato pubblicato prima di essere rivisto. Il messaggio che volevo dare ai concittadini, prima ancora che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse la pandemia, era quello di restare a casa perché è l’unico modo che abbiamo per limitare la diffusione del Coronavirus. Per la stanchezza ho commesso alcuni errori dovuti alla somiglianza di termini medici e ci tengo a precisare che la parola sieropositività, comunemente associata solo all’HIV, ha un significato più ampio per indicare una positività ad un test su sangue e viene spesso utilizzata proprio in ambito delle malattie infettive per indicare i pazienti portatori positivi al test anche in assenza di un quadro clinico conclamato.

Purtroppo, qualche sciacallo politico ha colto al volo l’occasione per diffondere il video su vari social e gruppi WhatsApp, pensando a deridermi piuttosto che collaborare come ogni persona seria e responsabile dovrebbe fare in momenti di emergenza come questi. Rinnovo il messaggio fondamentale: restate a casa, limitate i contatti e lavate accuratamente le mani”.





