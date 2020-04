Cronaca

Boscoreale - Consegnati computer portatili al domicilio di alunni dell'istituto comprensivo Dati

Sinergia tra scuola e protezione civile comunale.

venerdì 17 aprile 2020 - 10:26

Nel pomeriggio di ieri la protezione civile comunale, d’intesa con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 2° Dati, ha effettuato la consegna a domicilio di computer portatili, in dotazione alla scuola, a diversi alunni frequentanti la terza classe della scuola secondaria di primo grado, che dovranno sostenere l’esame per ottenere la licenza media.



Al termine della consegna è arrivato il ringraziamento della dirigente scolastica, Pasqualina Del Sorbo, con una lettera indirizzata al sindaco Antonio Diplomatico “Desidero esprimere un sentito “GRAZIE” a nome personale e di tutta la comunità scolastica che ho l’onore di rappresentare, a Lei signor Sindaco e a tutti i componenti la Protezione Civile di Boscoreale per aver prontamente risposto alla nostra richiesta di collaborazione rendendovi disponibile alla consegna di dispositivi digitali ai nostri alunni.

Grazie a voi i nostri alunni, in questo momento così difficile, a causa dell’emergenza Coronavirus, che li vede lontani dalla aule scolastiche, riceveranno direttamente a casa un nostro dispositivo digitale, strumento indispensabile per la Didattica a Distanza. La vostra disponibilità ha facilitato il nostro compito e i ragazzi si vedranno consegnare quanto loro assegnato “restando a casa”, cosa ancora indispensabile per la soluzione della problematica che stiamo tutti vivendo”.

