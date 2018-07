Cronaca

Boscoreale - Carabinieri trovano armi durante sopralluogo per incendio

domenica 22 luglio 2018 - 12:32

In un terreno adiacente la tratta ferroviaria circum Napoli–Poggiomarino era divampato un piccolo incendio di sterpaglie domato dai vigili del fuoco di Castellammare di Stabia.



Sul posto per le indagini anche i carabinieri della stazione di Boscoreale che, effettuando il sopralluogo, hanno rinvenuto in un canneto adiacente il terreno una rivoltella “Smith & Wesson” rubata nel 1997 a lLgueglia (Sv), una mitragliatrice “Uzi” con matricola abrasa -ormai corrose dal tempo e dai fattori atmosferici e non più funzionanti- 10 cartucce di vario calibro e un bossolo.





Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.

