Ariano Irpino - Coronavirus, quarantena per tutta la popolazione: divieto di entrata e uscita per il territorio comunale

Tutte le attività dei servizi pubblici sono sospese, salvo erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Lo stesso vale per le celebrazioni eucaristiche nelle chiese.

di Davide Soccavo domenica 15 marzo 2020 - 14:48

Quarantena per tutta la popolazione e divieto di entrata e uscita per il Comune di Ariano Irpino. È quanto annunciato dall’ultima ordinanza firmata in giornata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Eventuali spostamenti, anche per la ripresa di attività lavorative, esporrebbero a rischio l’itera popolazione.



Visto l'aumento dei contagi verificato dai dati riferiti al Comune della provincia di Avellino, si è ritenuto indispensabile e urgente applicare una misura rigorosa per isolare il focolaio.

Pertanto, è severamente vietato lasciare e accedere al territorio comunale.



Inoltre, tutte le attività dei servizi pubblici sono sospese, salvo erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Lo stesso vale per le celebrazioni eucaristiche. Si raccomanda tutti i cittadini di collaborare per il contenimento del contagio e quindi per il rispetto di questa e delle altre ordinanze.

