Anacapri - Doppio arresto per droga, uno è di Lettere

Beccati mentre cedevano ed acqusitavano dosi di cocaina.

sabato 24 marzo 2018 - 09:36

Nel parcheggio di piazza della Pace un incensurato, 17enne di Anacapri, ha ceduto una busta con 20 grammi di marijuana a un coetaneo, ha intascato 100 euro e si è avviato verso il porto “marina grande” di Capri. Lì ha incontrato un 38enne di Lettere già noto alle forze dell'ordine, Domenico Ruocco: anche a lui ha ceduto una busta contenente 100 grammi della stessa sostanza. Il 17enne, però, era seguito dai carabinieri di Anacapri, che al momento della seconda cessione lo hanno arrestato per spaccio.

Il suo cliente, invece, Ruocco, è stato tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. L’acquirente di piazza della pace è stato anch’egli bloccato e identificato: poi è stato segnalato in qualità di assuntore alla prefettura di Napoli. Ai 2 arrestati sono stati sequestrati 120 grammi di “erba” e 500 euro di verosimile provenienza illecita. Adesso sono in attesa del giudizio direttissimo.

