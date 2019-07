Cronaca

Agerola - Parte il MIA, servizio di trasporto pubblico interno organizzato dal Comune

Si tratta di un servizio di collegamento interno tra le frazioni del paese.

lunedì 8 luglio 2019 - 11:17

Prenderà il via anche quest’anno, come ormai di consuetudine, il servizio di trasporto pubblico interno MIA (Mobilità Interna Agerola) organizzato dall’amministrazione comunale. Con una gradita sorpresa rispetto agli altri anni: le navette saranno in funzione fino alle 2 di notte. Il servizio partirà questa sera e sarà disponibile fino al 12 settembre prossimo. Si tratta di un servizio di collegamento interno tra le frazioni del paese. Il costo del biglietto è di 50 centesimi per la corsa unica, 1,50 euro per l’intera giornata e 4 euro l’abbonamento settimanale. Si tratta di 8 navette al giorno, in transito da Bomerano a San Lazzaro e viceversa (toccando anche le frazioni di Pianillo e Campora) a partire dalle 19.00 fino alle 2 di notte, quando è prevista l’ultima corsa. “Anche quest’anno abbiamo esteso il periodo di svolgimento del servizio a 67 giorni – afferma Tommaso Naclerio, consigliere comunale con delega al Turismo – ben oltre i 45 giorni del 2017 (15 luglio – 31 agosto) e in linea con l’esperienza del 2018.

Anche quest’anno, come gli anni precedenti, il servizio sarà finanziato con l’imposta di soggiorno. Lo abbiamo detto nel Consiglio comunale di approvazione del piano di utilizzo dei proventi dell’imposta, dove non si registrarono particolari suggerimenti da parte dell’opposizione”. Il ripristino delle navette consente ai turisti di tirare un sospiro di sollievo, considerato anche il programma del festival estivo sul Sentiero degli Dèi che verrà presentato giovedì prossimo al Gambrinus a Napoli. Il collegamento interno consentirà infatti a tutti di seguire le manifestazioni e gli eventi previsti dal cartellone senza prendere l’auto e, soprattutto, con la possibilità di usufruire del servizio navetta fino a notte fonda. Ed è tutto pronto per la presentazione del festival del Sentiero degli Dèi, quest’anno alla sua ottava edizione, che accompagnerà le serate estive agerolesi fino a settembre inoltrato.