Agerola - In auto con 10 grammi di marijuana, nei guai un 34enne

L'uomo ha anche aggredito un carabiniere durante i controlli.

venerdì 21 giugno 2019 - 15:20

Sorpreso in auto con 10 grammi di marijuana. E’ stato per questo arrestato M.N., un 34enne di Agerola, che ora dovrà rispondere di spaccio di stupefacenti e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.



L’uomo è stato fermato ad un posto di blocco a Furore, mentre con la sua autovettura si dirigeva verso Amalfi. Alla vista dei carabinieri, M.N. ha provato ad opporre resistenza, temendo con ogni probabilità che venisse scoperta la droga. Il giovane agerolese ha così ingaggiato una colluttazione con un militare dell’Arma. Quest’ultimo è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Castiglione, a Ravello, dove gli è stato riscontrato un trauma al polso giudicato guaribile in 7 giorni.





Subito dopo l’alt è scattata la perquisizione dell’automobile, in seguito alla quale è stata trovata una bustina contenente 10 grammi di marijuana.



L’uomo è stato quindi portato nella caserma di carabinieri di Amalfi per gli accertamenti di rito. Da qui, è stato poi relegato agli arresti domiciliari, in attesa di essere processato con rito direttissimo dai magistrati del Tribunale di Salerno.