Agerola - Cade mentre percorre il sentiero degli Dei, ferito 72enne turista straniero

E' successo ieri pomeriggio nella zona Nocelle a Positano.

di sr sabato 14 settembre 2019 - 18:32

Nuovo incidente per un turista lungo il sentiero degli Dei. Ieri pomeriggio un 72enne è rimasto ferito mentre percorreva un tratto del sentiero nella zona di Nocelle a Positano. L’uomo avrebbe messo un piede in fallo precipitando nel vuoto per alcuni metri. I familiari hanno subito chiesto aiuto. Sul posto sono giunti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania che lo hanno raggiunto e stabilizzato. Hanno poi atteso l’arrivo di un elicottero della Polizia che ha trasportato il ferito all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello per le cure e gli accertamenti del caso. All’anziano i medici hanno riscontrato la frattura ad una caviglia, giudicandolo guaribile in 30 giorni.



Il nuovo incidente ha riacceso le polemiche sulla sicurezza del percorso montano, che collega la frazione Bomerano di Agerola con Nocelle, nel comune di Positano.

«E’ ora di evitare che la gente si avventuri da sola sul Sentiero degli Dèi – afferma un operatore turistico – e con abbigliamento, soprattutto scarpe, non congruo. L’obbligo delle guide turistiche apporta benefici in termini di sicurezza, ma anche rispetto ambientale e ricavo economico. Mi meraviglio che amministratori accorti come quelli agerolesi ancora non abbiano provveduto a limitare questo fenomeno».



Ad agosto furono almeno tre gli incidenti capitati a turisti stranieri ed italiani, al punto che le istituzioni locali raccomandarono le persone interessate a fare il percorso di indossare abbigliamento giusto e, soprattutto, di non avventurarsi sul Sentiero degli Dèi in caso di condizioni meteorologiche avverse.

