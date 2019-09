Cronaca

Agerola - Bus affollato, viaggiatori bloccano la corsa

E' successo ieri mattina nella frazione Bomerano.

di sr lunedì 16 settembre 2019 - 15:09

Il bus è super affollato. I viaggiatori ne bloccano la corsa. E’ successo ieri mattina ad Agerola e precisamente nella frazione Bomerano, la stessa linea dove lo scorso mese una bambina rimase incastrata nelle porte del pullman.



Erano da poco passate le 11 quando diversi passeggeri sono rimasti a terra a causa del sovraffollamento del pullman. A quel punto, l’autista è stato obbligato a chiudere le porte alle altre persone che, pur di raggiungere le spiagge della costiera amalfitana, sarebbero state disposte a viaggiare stipati come sardine.



Ed è stato in quel momento che alcune persone, in segno di protesta, si sono messe davanti al pullman cercando di impedire la partenza.

Sul posto si sono recati i vigili urbani, agli ordini del comandante Gregorio Casanova, che seppure a fatica sono riusciti a riportare la calma dopo circa mezz’ora. L’episodio non è isolato.



Un disagio che ad Agerola si vive da tempo. Ecco perché nei prossimi giorni alcuni residenti potrebbero inviare un dossier alla Regione Campania con cui chiederanno di potenziare le corse nei giorni festivi.

