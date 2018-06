Sport

Volley - Torna il grande volley in Campania: dal 12 al 14 giugno la Nations League a Eboli

Le azzurre guidate dalle campane Chirichella e De Gennaro si giocano il pass per le Final Six in Cina: esordio con la Thailandia, poi Belgio e Brasile

di Giovanni Minieri domenica 10 giugno 2018 - 12:37

Torna finalmente il grande volley in Campania, con il Palasele di Eboli pronto ad ospitare la Poule 19 della neonata Nations League Femminile, competizione che sostituisce il vecchio World Grand Prix all’interno del calendario pallavolistico internazionale.

Un format innovativo e totalmente rivoluzionato che vede ai nastri di partenza 16 squadre tra le più forti al mondo. Ogni nazionale è impegnata in 15 gare affrontando tutte le selezioni partecipanti in una sola occasione, attraverso diverse tappe con 4 gironi all’italiana in località itineranti e spalmati su 5 settimane di gara. Le prime 5 classificate (più la Cina in qualità di paese ospitante) staccheranno il pass per la Final Six a Nanchino, che attraverso due poule da tre squadre ciascuna, stabilirà le 4 squadre pronte a contendersi lo scettro di campione in gare di semifinali e finale che si terranno tra il 30 giugno ed il 1° luglio.

La Nazionale guidata da Davide Mazzanti, dopo aver fatto bottino pieno a Rotterdam, avrà bisogno di tutto il calore del pubblico campano per completare una grande rimonta recuperando l’ultimo posto disponibile in tre gare da dentro o fuori dove non è più ammesso alcun margine di errore.



Le azzurre esordiranno martedì sera contro lo Thailandia, poi sfideranno sotto rete il Belgio prima del match-clou contro il Brasile, impostosi in ben 4 delle ultime 5 edizioni del World Grand Prix ormai in soffitta.

L’evento sarà preceduto dalla consueta conferenza stampa di lancio della Poule, che avrà luogo lunedì 11 giugno alle ore 15:00 presso la sala stampa del Palasele di Eboli alla presenza dei capitani e tecnici di Italia, Belgio, Brasile e Thailandia.

Per le atlete campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro si tratterà di un ritorno a casa, dopo aver già guidato l’Italia nella propria terra in una doppia amichevole disputata al Palavesuvio di Ponticelli e vinta agevolmente contro la Germania a settembre 2015.



Questo è il programma completo della Poule



Martedì 12 giugno



ore 17.00 Brasile-Belgio

ore 20.00 Italia-Thailandia



Mercoledì 13 giugno



ore 17.00 Brasile-Thailandia

ore 20.00 Italia-Belgio



Giovedì 14 giugno



ore 17.00 Belgio-Thailandia

ore 20.00 Italia-Brasile



Gli ultimi articoli di Sport