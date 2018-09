Sport

Volley - Giovanni Colasanto riconfermato scoutman della B2 Link Campus University Stabiae

domenica 2 settembre 2018 - 11:21

Giovanni Colasanto, dopo l’ottimo lavoro svolto nello scorso campionato, è stato riconfermato dalla dirigenza stabiese e sarà, dunque, lo scoutman della squadra targata Link Campus University che difenderà i colori della nostra città sui campi del Sud Italia.



Nella pallavolo di qualità, lo scoutman ha un ruolo importantissimo nella preparazione e nella gestione delle partite, il suo lavoro e le sue capacità possono essere la marcia in più di una squadra.



Enzo Esposito, che sta curando personalmente ogni dettaglio nella composizione del roster e dello staff tecnico, ci tiene a precisare che: “La squadra allestita dalla Pallavolo Nemesi per il prossimo campionato conta contemporaneamente atlete di grande prestigio ed esperienza e giovanissime di grande qualità; era, dunque, necessario allestire uno staff tecnico all’altezza della situazione. Quest’anno ho voluto inserire nello staff tecnico solo persone mature, con molti anni di esperienza e di cui ho potuto apprezzare negli anni le qualità umane. La mia è, sicuramente, un’inversione di tendenza rispetto a quanto fatto nell’ultimo triennio dove ho puntato tantissimo su tecnici giovani, alle prime armi a cui la società ha consentito di farsi le ossa e di crescere, ma che non sono ancora pronti ad investire su loro stessi ed a sposare fedelmente e pienamente il progetto serio, ambizioso e rigoroso che da un decennio la Pallavolo Nemesi sta portando avanti e che oggi la colloca ai vertici assoluti della pallavolo campana per solidità dell’organizzazione e per risultati raggiunti.

Giovanni, nei mesi scorsi, ha dimostrato sul campo di essere una delle persone giuste per il nostro ambiente, ho atteso pazientemente che riuscisse ad organizzarsi con il suo lavoro per potergli riaffidare l’incarico di scoutman e, pertanto, sono molto soddisfatto di averlo ancora nel nostro staff.”



Giovanni ha, invece, commentato la sua riconferma dichiarando: “Dopo un lungo periodo di riflessione e diverse offerte di collaborazione per la nuova stagione ho accettato la proposta della Link Campus University con la quale, in passato, si è subito instaurata un ottima intesa collaborativa. Per me sarà una nuova sfida, dopo tanti anni in serie A2, affronterò questa nuova esperienza con l'entusiasmo e la professionalità che mi contraddistinguono, perché sono sicuro che ciò possa contribuire a far raggiungere alla squadra ed alla società gli obiettivi desiderati.”.

